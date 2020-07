Ein schönes Kostüm ergibt auch eine schöne Mund-Nasen-Maske. Diesen Beweis sind Laura Erny, die Initiatorin und Geschäftsführerin des Palais des Etoiles auf dem Landauer Messegelände, und Schuhdesignerin Isabel van de Sand angetreten. Sie haben sich selbst an die Nähmaschine gesetzt und aus Kostümen der Varietéshow und übrig gebliebenen Materialien aus dem Schuhatelier rund 70 Masken gefertigt. Die haben sie gegen Spenden an Freundinnen und Bekannte verteilt. Dabei sind rund 1300 Euro zusammengekommen, die sie jetzt auf Empfehlung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Evi Julier dem Landauer Frauenhaus zugutekommen ließen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Oberbürgermeister Thomas Hirsch sagte, mit dem Frauenhaus komme eine besonders bedeutsame Einrichtung, die eine ganz wichtige Aufgabe für die gesamte Südpfalz übernehme, in den Genuss der Zuwendung. Nähere Informationen zum Frauenhaus und dessen Förderverein finden sich auf der Internetseite www.frauenhaus-landau.de.