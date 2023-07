Chaos am Dienstagmorgen zwiaschen Albersweiler und Birkweiler: Dort hatte ein Lokführer gegen 9.40 Uhr vier Schafe erst neben, dann im Gleisbereich gemeldet, weshalb die Bahnstrecke Landau - Pirmasens gesperrt werden musste. Bundespolizisten ist es unter einigen Mühen gelungen, die Tiere einzufangen. Das hatte auch Einfluss auf den Bahnübergang in Birkweiler, weshalb sich dort die Autos stauten. Gegen 10.07 konnte die Strecke nach Angaben der Pressestelle der Bundespolizei in Kaiserslautern wieder freigegeben werden.