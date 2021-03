Mit einem riskanten Überholmanöver hat am Donnerstag gegen 17 Uhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der B10 bei Albersweiler mehrere entgegenkommende Fahrzeuge zu starken Bremsmanövern gezwungen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer, der in Richtung Pirmasens unterwegs war, einen vorausfahrenden Tanklastzug überholt, obwohl es dort eine durchgehende doppelte Linie in der Fahrbahnmitte gibt. Eine zeuge beobachtete den gefährlichen Überholvorgang und alarmierte die Polizei. Diese konnte die Sattelzugmaschine bei Dahn stoppen. Die Polizei Landau bittet nun darum, dass sich die gefährdeten Verkehrsteilnehmer telefonisch melden unter Telefon 06341 2870 (Polizei Landau) oder unter der 06346 96460 (Polizei Annweiler).