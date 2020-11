Bei der Kontrolle eines Transporters am Dienstag um 17 Uhr in der Staatsstraße in Edesheim bemerkten Polizisten bei einem 28 Jahre alten Fahrer Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Schnelltest schlug auf Kokain aus. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot. Zudem muss der Fahrer eine medizinisch-psychologische Untersuchung bestehen, um wieder fahren zu dürfen, wie die Polizei mitteilt.