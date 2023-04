Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet war der Mann gegen 3.40 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Fiat-Fahrers, es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 8000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Weil sein Fahrer sich auffällig verhielt, führten die Beamten bei ihm einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Doch damit nicht genug: Sein Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf. Danach gefragt, berichtete der 32-Jährige, dass er den Führerschein gekauft habe und es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt, so die Polizei. Der 42-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen – wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.