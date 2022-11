Ein 22-Jähriger ist am Sonntagabend auf der A65-Raststätte „Pfälzer Weinstraße West“ mit Drogen am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, zeigte der junge Mann während der Kontrolle sehr ausgeprägte Ausfallerscheinungen, er hatte zitternde Hände, Lidflattern und war nervös. In seinem Auto fanden die Beamten schließlich Marihuana, Hasch-Brownies und eine geringe Menge Haschisch. Es wurden eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein ist der 22-Jährige vorerst los.