Die drei Verbandsgemeinden Herxheim, Bad Bergzabern und Offenbach erhalten vom Land zusammen 105.000 Euro für die Durchführung sicherer Veranstaltungen – insbesondere für die Anschaffung eines mobilen Zufahrtschutzes. Das teilt das Landesinnenministerium mit. Demnach wurde der Antrag der drei Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) und deren Sonderförderung „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“ bewilligt. Koordinierende Kommune ist die VG Herxheim, die Bad Bergzabern und Offenbach sind Kooperationspartner.

Insgesamt sind 20 IKZ-Sonderförderungen im Land bewilligt worden. „Es freut mich sehr, dass so viele Kommunen die Chance genutzt haben, Fördermittel für die gemeinsame Beschaffung und Nutzung mobiler Sperren zu beantragen. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bietet die interkommunale Zusammenarbeit immer auch Raum für neue Ideen und Lösungen, die in einzelnen Kommunen so nicht umsetzbar gewesen wären“, wird Innenminister Michael Ebling in der Mitteilung zitiert. Das Land nehme dafür „über 2,4 Millionen Euro in die Hand, um die Kommunen bei der Absicherung von Veranstaltungen zu unterstützen“, so Minister Ebling weiter.

Voraussetzungen für die Förderung war, dass mindestens drei Kommunen zusammenarbeiten und die mobilen Sperren über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gemeinsam nutzen werden.