Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst an- dann abgemeldet: Das ist nicht nur der Offenbacher Studentin Lena Eichhorn passiert, sondern auch 45 weiteren Lernenden an der Landauer Uni. Diese sagt: In einem Fachbereich fehlen Dozenten. Wie geht’s nun weiter?

In der Nacht nach Neujahr sitzt Lena Eichhorn vorm Rechner. Am 2. Januar, 0.00 Uhr, startet die Anmeldefrist für die Prüfungen in diesem Uni-Semester. Die angehende Grundschullehrerin will sich über