Einen betrunkenen Lastwagenfahrer hat die Polizei an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Beamten mitteilen, hatten Angestellte einer Firma in Kirrweiler am Donnerstagmittag gemeldet, dass ein Lastwagenfahrer in alkoholisiertem Zustand wegfahren wolle. In seiner Ruhepause hatte der Mann tüchtig dem Wodka zugesprochen. Eine Polizeistreife überprüfte daraufhin den 36-Jährigen vor Ort. Aufgrund seiner Alkoholfahne war ein Schnelltest fällig, der 2,89 Promille Atemalkohol anzeigte. Die Beamten stellten Frachtpapiere und Fahrzeugschlüssel des Fahrers sicher. Da er mit diesem Vorgehen nicht einverstanden war und sich renitent zeigte, musste der 36-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Erst nach vollständiger Ausnüchterung durfte er laut Bericht seine Fahrt am Freitag fortsetzen.