Die Polizei hat am Mittwoch in Edesheim einen 44-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und dabei Atemalkoholgeruch festgestellt. Auf Nachfrage gab der Fahrer laut Polizei an, ein Radler (Bier mit Limo) getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,71 Promille an. Der Mann musste die Streife zur Dienststelle begleiten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat.