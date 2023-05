Einen schönen Pfingstmontag mit einem miesen Ende hat ein 57-Jähriger aus dem Raum Annweiler erlebt. Nach eigenen Angaben hatte er „einen Kaffee mit Schnaps zum Frühstück sowie zwei Bier am Nachmittag“, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Zum Verhängnis wurde ihm eine Verkehrskontrolle gegen 21 Uhr auf der L506 in Rhodt. Weil ein Test 0,77 Promille Alkohol ergab, musste er sein Auto stehen lassen. Ihn erwarten eine Geldbuße von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.