Eine 74-Jährige ist am Freitagmittag mit ihrem Auto in Schlangenlinien über die K6 zwischen Venningen und Altdorf gefahren. Wie die Polizei mitteilt, machten andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam. Als die Beamten die Frau kontrollierten, schlug ihnen direkt eine Alkoholfahne entgegen. Der Grund war schnell ausgemacht: In der Mittelkonsole hatte sie einen Bacardi-Cola-Mix deponiert, an dem sie offenbar reichlich genippt hatte. Ein Alkoholtest ergab nämlich 1,4 Promille. Die Seniorin ist ihren Führerschein erst einmal los, ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.