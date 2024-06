Dass ein 49 Jahre alter Radfahrer zu tief ins Glas geschaut hat, dürfte wolh die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, zu dem es am Donnerstag in Gommersheim gekommen ist. Dabei verlor der Mann in der Geinsheimer Straße die Kontrolle über sein Pedelec, kam von der Fahrbahn ab und blieb an einem Brückengeländer hängen, teilt die Polizei mit. Er stürzte dann zu Boden und verletzte sich im Kopfbereich. Der Mann trug keinen Helm. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.