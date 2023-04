Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ristorante Casella am Kleinen Platz wird 50 Jahre alt. Adriano Casella erzählt, wie sich das Restaurant aus kleinen Anfängen entwickelt hat, auf welchen Umwegen er selbst am Herd gelandet ist und was es mit dem Ferrari für die Küche auf sich hat.

„Grazieschön“ – im Ristorante Casella am Kleinen Platz in Landau geht es mindestens zweisprachig zu, manchmal sogar in einem Wort. Der Familienbetrieb hat etwas zu feiern: