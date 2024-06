Für eine 34-Jährige ist ein selbst verschuldeter Unfall auf der K22 zwischen Dörrenbach und der B38 glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Renault Clio zu schnell unterwegs und verlor deshalb in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn, lenkte zurück, kam in den Graben am rechten Straßenrand und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto, das auf dem Dach liegen blieb, entstand ein Sachschaden von geschätzt 2000 Euro.