Ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer verletzte sich am Freitagabend leicht bei einem Unfall auf der L544 zwischen Niederotterbach und Dierbach. Laut Polizei geriet er von der Fahnbahn ab, vermutlich weil er zu schnell unterwegs war. Er kam mit Schürfwunden am Oberkörper in ein Krankenhaus. Schaden: 700 bis 800 Euro.