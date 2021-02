Mindestens 4000 Euro Schaden an seinem Auto und einer Leitplanke und zusätzlich vermutlich 145 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15.30 Uhr bei Landau-Nord auf der Überleitung von der B10 zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignet hat. Nach Polizeiangaben verlor ein 25-jähriger BMW-Fahrer im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Das Auto war so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Dafür musste die Auffahrt zur A65 kurzzeitig gesperrt werden, was zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.