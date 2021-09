Acht Autofahrer sind am Montagnachmittag bei einer einstündigen Geschwindigkeitsmessung dabei erwischt worden, wie sie in der Bahnhofstraße in Rohrbach schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs waren. Der „Spitzenreiter“ war mit 56 Stundenkilometer an der Polizei vorbeigefahren. Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.