Ein 25-jähriger Fahrer ist am Samstag in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern zu fest aufs Gaspedal seines Wagens getreten. Am frühen Abend, gegen 17.30 Uhr, wollte der junge Mann mit seinem Gefährt anfahren, gab aber zu viel Gas und rammte einen massiven Blumenkübel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Anschließend kam er an einer Mauer zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt.