Das Nähzentrum Landau unterstützt die Zooschule auf kreative Art: Für jeden verkauften Meter Stoff mit Tierabbildung oder Tiermuster spendet das Nähzentrum in der Kronstraße 2 zwei Euro an den Förderverein der Zooschule. Da die Aktion 2021 sehr gut angenommen worden war und Geschäftsinhaberin Mona Roth die Bildungsarbeit der Zooschule für Kinder als sehr wichtig einstuft, führt sie die Spendenaktion erneut durch, um die Einrichtung zu unterstützen. Die Vorsitzende des Fördervereins der Zooschule, Elena Bonatz, und ihre Stellvertreterin Nina Weber-Andries finden es wunderbar, dass Roth wieder an ihren Verein gedacht hat und dass dessen Arbeit so viel Wertschätzung und Anerkennung findet. Die Zooschule kann sich nicht allein aus den Einnahmen finanzieren und freut sich über Spenden.