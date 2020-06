Auch in diesem Jahr gibt es trotz Coronakrise wieder ein Betreuungsangebot für Kinder während der Sommerferien in der Zooschule des Landauer Zoos.

Zoorundgang, Bastelangebot, Bewegung, Musik und Spiele: Die Zooschule biete vielfältige Aktivitäten in den Sommerferien vom 6. Juli bis zum 14. August täglich von 9 bis 13 Uhr und ein abwechslungsreiches Programm, heißt es in der Ankündigung. Zu beachten: In den ersten vier Ferienwochen könne aus organisatorischen Gründen die Betreuung nur wochenweise gebucht werden, in den letzten beiden Wochen sind auch einzelne Tage buchbar. Pro Tag kostet die Teilnahme 12,50 Euro pro Kind, dazu kommen 2,50 Euro Zooeintritt pro Tag. Der Eintritt entfällt für Kinder, die eine Dauerkarte haben. Das Angebot richte sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Kinder werden in zwei Gruppen zu je zehn Kindern betreut, die Hygiene- und Abstandsregeln werden dabei eingehalten, betont die Zooschule.

