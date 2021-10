Die Landauer Zooschule lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem besonderen Tag für Großeltern und ihre Enkelkinder in den Zoo. Am Sonntag, 7. November, geht es ab 14 Uhr mit den Pädagogen der Zooschule auf einen rund 90 Minuten langen Rundgang durch den Tierpark. Der Opa-Oma-Enkeltag kostet laut Zoo zusammen für Großeltern und Enkel (bis zu fünf Personen) zwölf Euro zuzüglich Zooeintritt. Es gilt die 3G-Regel ab dem zwölften Geburtstag. Um die Veranstaltung angemessen planen zu können, bittet die Zooschule um eine telefonische Anmeldung unter 06341 137010 oder 06341 137011 oder per E-Mail an zoo@landau.de.