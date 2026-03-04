Eine spezielle Erlebnisführung im Zoo Landau gibt es am Donnerstag, 26. März, von 15 bis 17 Uhr: Das Angebot richtet sich an Menschen mit kognitiven Einschränkungen mit ihren Begleitern und soll eine Auszeit vom Alltag ermöglichen. Die Begegnung mit den Zootieren könne schöne Erinnerungen wecken und das Wohlbefinden stärken, heißt es in einer Mitteilung der Zooschule Landau, die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Forum Demenz ausrichtet. Los geht es mit einer „Kaffeerunde“, danach wird ein kleines Tier vorgestellt, das auch berührt werden darf, dann gibt es einen Zoorundgang, bei dem Tiere beobachtet werden und das Team Felle, Schädel, Federn und mehr präsentiert. Dank einer Spende ist die Teilnahme kostenlos, der Zooeintritt inbegriffen. Anmeldungen nimmt die Zooverwaltung montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 06341 137011 entgegen.