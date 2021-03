Auch in den Pfingstferien gibt es wieder eine Betreuung der Landauer Zooschule für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Was wird geboten?

Inhaltlich dreht sich diesmal fast alles um das Zootier des Jahres – das Krokodil – und seinen Lebensraum. An und in Flüssen, Seen und den Ozeanen gibt es eine Vielzahl an Lebewesen zu entdecken, von denen einige im Zoo erforscht werden. Winzige Bachflohkrebse, Krokodil-Molche, Krötenkopfschildkröten, Waldhunde, Flamingos, Zwergotter und andere Tiere werden ins Visier genommen.

In der Wasser-Werkstatt können die Kinder recherchieren, untersuchen, tüfteln und experimentieren – einige Geheimnisse warten darauf, gelüftet zu werden, teilt die Zooschule mit. Warum frieren Pinguine im eiskalten Wasser nicht? Warum gibt es Süß- und Salzwasser? Wie viel Wasser verbraucht eigentlich ein Mensch täglich? Wie können wir die Kraft des Wassers nutzen? Was ist Mikroplastik? Was können wir tun, um auch zukünftig sauberes Wasser zur Verfügung zu haben?

All das erfahren die Kinder am Brückentag, Freitag, 14. Mai, sowie in den Ferienwochen vom 25. bis 28. Mai und 31. Mai bis 4. Juni jeweils von 9 bis 13 Uhr. Am Donnerstag, 3. Juni, ist wegen des Feiertags kein Angebot. Die Teilnahmegebühr beträgt für den Brückentag 12,50 Euro, für die Ferienwochen je 50 Euro – plus 2,50 Euro Zooeintritt pro Tag.

Je nach Verlauf der Pandemie kann die Ferienbetreuung abgesagt oder die Betreuungszeiten können erweitert werden, heißt es in der Mitteilung.

