Die weibliche Madagaskar-Schildkröte im Landauer Zoo ist verstorben. Sie wurde am Donnerstag, 28. Januar, tot in ihrem Becken aufgefunden, teilt der Zoo mit. Das Tier war im September 1996 gemeinsam mit einem Männchen in den die Südpfalzmetropole gekommen. Das Schlupfdatum sei nicht bekannt, aber sie war vermutlich über 40 Jahre alt. Die Schildkröte und ihr Partner sind vermutlich die ältesten Zootiere. Der Zoo Landau war lange Zeit der einzige Zoo in Europa, der von dieser Tierart ein Pärchen besaß. Die Todesursache soll mittels einer Obduktion geklärt werden.