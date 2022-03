Der Europäische Zoo- und Aquarium-Verband (EAZA) hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scharf verurteilt. Auch der Landauer Zoo zieht nun nach und will sich an der Sammlung von Geldspenden für ukrainische Zookollegen beteiligen.

Nicht nur die menschliche Bevölkerung, auch die ukrainische Tierwelt ist vom inzwischen eine Woche andauernden Krieg im Land betroffen. Das betont der Zoo Landau in einer Pressemitteilung, in der er den russischen Überfall auf die Ukraine verurteilt. Die Mitarbeiter des Zoos seinen sehr betroffen und in großer Sorge wegen des traurigen Schicksals vieler Menschen vor Ort. „Zugleich sind wir sehr besorgt wegen der ökologischen Auswirkungen dieses völlig unverhältnismäßigen kriegerischen Akts gegen dieses Land, aber auch wegen der Auswirkungen auf Wild- und Haustier in der Natur und in der Obhut von Menschen.“ In Gedanken sei man bei den ukrainischen Zookollegen und ihren Schützlingen.

Um ukrainischen Zoos zu helfen, habe der Europäische Zoo- und Aquarium-Verband (EAZA) inzwischen einen Fond eingerichtet, „um bereit zu sein, wenn finanzielle Unterstützung benötigt wird.“ Wie genau die Mittel eingesetzt werden, um der Tierpflege und der Wiederherstellung von Zoos in der Ukraine unter die Arme zu greifen, werde in Absprache mit dem dortigen Zooverband noch entschieden. Zur Unterstützung des Fonds bittet der Zoo Landau ab sofort an der Kasse um Spenden, die dem Hilfsfonds der EAZA zukommen werden. Entsprechende Spenden seien darüber hinaus auch online möglich, teilt der Landauer Zoo mit.