Seit 2019 heißt es im Landauer Zoo-Shop „Wein trinken für den Artenschutz“, denn seitdem gibt es den Pinguin-Wein „Art Sphenisco“ zu erwerben. Und dieser hat nun ein Geschwisterchen bekommen. Der „Art Sphenisco“ ist ein Weißburgunder des Weinguts Ramsel aus Kirrweiler. Künstlerin Andrea Ramsel hat eigens ein Etikett kreiert mit einem wunderschönen Pinguinporträt und Informationen rund um die Artenschutzorganisation Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins. Ein Euro pro verkaufter Flasche (Verkaufspreis sechs Euro) fließt in die Projekte von Sphenisco in Chile und Peru. Nun gibt es durch Vermittlung des Zoos ein Pendant zu „Art Sphenisco“, nämlich „Art Pongo“. Ein Cabernet Sauvignon wurde mit einem Künstleretikett versehen und ein Euro pro verkaufter Flasche fließt in das Borneo-Orang-Utan-Schutzprojekt der Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe. Ab sofort ist der Orang-Utan-Wein im Zoo-Shop Landau erhältlich (Verkaufspreis sieben Euro).