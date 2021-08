Der Landauer Zoo meldet einen neuen Rekord: Der vergangene Juli war der beste Einnahmemonat in der Geschichte der Institution, sagt Landaus Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Rund 144.000 Euro sind im vergangenen Monat in die Kassen des Zoos geflossen, teilt die Stadt mit. In diesem Jahr hat die Einrichtung 92.000 zahlende Besucher gezählt, rund 9000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. „Wir sind in einer Phase, die fast an Normalität erinnert“, sagt der Zoo-Chef. Das Affenhaus werde ab und an aus Vorsicht geschlossen, auch die Gastronomie müsse darauf achten, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig dort verkehren.

Das sei insgesamt eine sehr positive Momentaufnahme nach bitteren Zeiten, sagt Heckel. „Wir sind nach wie vor total dankbar für das fortgesetzte bürgerschaftliche Engagement.“ Es seien mehr Tierpatenschaften als sonst zu verzeichnen, zudem sei die Spendenbereitschaft der Menschen sehr hoch. „Der Zoo freut sich über den uneingeschränkt positiven Zuspruch der Menschen“, betont Heckel.