Die Mitarbeiter des Landauer Zoos sind in großer Sorge wegen der ökologischen Folgen des Ukraine Krieges. Ebenso sorgen sie sich um die Auswirkungen auf Wild- und Haustiere in der Natur und in der Obhut von Menschen. Der Europäische Zoo- und Aquarien-Verband EAZA hat bereits im März 2022 ein Positionspapier zum Krieg in der Ukraine herausgegeben, was regelmäßig überarbeitet wird, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Überfall durch Russland wird verurteilt. Die EAZA ist im engen Austausch mit den ukrainischen Zoos, die Mitglied des Verbandes sind, und seit Beginn des Angriffskrieges werden über die Mitgliedszoos Spenden gesammelt. Auch der Zoo Landau hat dies bereits getan. Nun wird im Rahmen der „Woche der Solidarität mit Ukrainischen Zoos und Naturschutzverbänden“ erneut eine Spendensammlung an der Zookasse geben. Der Zoo Landau bittet seit Samstag für eine Woche an der Zookasse um Spenden, die dem genannten Hilfsfonds der EAZA zukommen werden.

Info

Spenden sind auch online möglich: https://useplink.com/payment/

0QGQi3DTKejUifIrdVzHx