Seit 120 Jahren gibt es einen Zoo in Landau. Das Jubiläum feiert die Einrichtung am Sonntag mit einem großen Sommerfest. Und dafür hat er sich einiges einfallen lassen.

120 Jahre Zoo Landau – das möchte gefeiert werden. Das Jubiläumsfest beginnt am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr mit einem Empfang. Die Zoo- und Stadtverantwortlichen werden neben langjährigen Weggefährten und Unterstützern des Zoos auch den neuen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer begrüßen können. Für Unterhaltung sorgt dabei die United Concert Band unter Leitung von Thomas Winter. Beim Stand des Vereins Freundeskreis Zoo Landau gibt’s nicht nur Getränke, sondern auch ein Glücksrad und eine Button-Aktion. Für Snacks sorgt die Zoo-Gastronomie „Erdmänn’l“.

Neben der offiziellen Feier bietet der Zoo an diesem Tag ein buntes Programm an. Die Zooschule öffnet ihre Türen und bietet die Möglichkeit, ihre Räume mit all den spannenden Tierpräparaten und Materialien zu erkunden. Es gibt verschiedene Mitmachaktionen für Klein und Groß, bei denen die wichtigen Themen der Zooschule – Nachhaltigkeit und Umweltbildung – im Vordergrund stehen. Außerdem werden mehrfach am Tag die tierischen Stars der Zooschule präsentiert: neben Schlange und Tausendfüßer ist auch ein Gecko dabei, das Zootier des Jahres 2024. Die Gäste dürfen sich also auf spannende Tierbegegnungen freuen. Der Förderverein der Zooschule Landau ist mit einem Infostand vertreten.

Auch Falkner vor Ort

Der Artenschutz ist auch beim Sommerfest ein zentrales Thema. An der Pinguin-Anlage informiert die Artenschutzorganisation „Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins“ über die Bedrohung der zu den absoluten Zoo-Lieblingen zählenden kleinen Frackträger und die Arbeit des Vereins zum Erhalt des Lebensraums in Chile und Peru. Außerdem mit einem Infostand vertreten ist die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, deren Engagement hoch bedrohten und noch wenig beachten Tierarten gilt. In Sachen Kontrollen im internationalem Artenschutz spielt der Zoll eine wichtige Rolle. Das Hauptzollamt Saarbrücken präsentiert seine Arbeit und die Karrieremöglichkeiten in diesem Feld. Außerdem ist der Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutschen Falkner präsent. Die engagierte Gemeinschaft von Falknern und Greifvogelfreunden fördert den Schutz von Greifvögeln sowie deren Lebensräumen und arbeitet eng mit Umwelt-, Naturschutz- und Jagdbehörden zusammen.