Im Landauer Zoo hat es mehrere Neuzugänge gegeben. Aus dem Zoo Parc Overloon in den Niederlanden ist ein Goldgelber Löwenaffe in die Pfalz umgezogen. Diese Art soll in Landau nicht gezüchtet werden, deswegen wird eine Junggesellengruppe gehalten. Der Neuzugang, ein 2016 im Zoo Zürich geborenes Löwenaffenmännchen, und das Landauer Tier haben sich ohne Probleme vertragen, teilt der Zoo mit. Auch die Familie der Zwergseidenaffen, die das Gehege mit den Löwenaffen teilt, habe sich an den Neuzugang gewöhnt. Im Streichelzoo haben die Zwergziegen reichlich Nachwuchs bekommen. Seit Ende Februar hätten zehn Jungtiere das Licht der Welt erblickt. Sie sind auch schon im öffentlichen Bereich zu sehen. Die Zooverwaltung bittet aber Eltern und Kinder eindringlich darum, die jungen Zicklein nicht zu bedrängen, hochzuheben oder gar aus ihrer Ruhezone herauszuholen. Andernfalls müsse das Zooteam den Streichelzoo zum Schutz der empfindlichen Jungtiere sperren.