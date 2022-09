Eine Zooführung speziell für Senioren zum Thema „Der Zoo und seine Tiere im Wandel der Zeit“ gibt es am Samstag, 24. September, um 14 Uhr. Dabei erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die tierischen Bewohner sowie den Zooalltag früher und heute, teilt die Verwaltung mit. Es gibt Einblicke in die Entwicklung des Landauer Zoos und dessen Engagement für den Artenschutz. Auch die direkte Begegnung mit einem außergewöhnlichen Tier in der Zooschule gehört zum Programm der Veranstaltung. Im Preis von 15 Euro pro Person sind der Zooeintritt und die Führung enthalten. Eine Anmeldung für diese Führung ist erforderlich. Die Teilnemerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort bis Dienstag, 20. September, telefonisch unter 06341 137011 (wochentags von 8 bis 12 Uhr) oder per Mail (bitte mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer) an zoo@landau.de möglich.