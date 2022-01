Der Zonta Club Landau-Südpfalz schreibt wieder den Preis „Young Women in Public Affairs“ aus. Der Wettbewerb richtet sich an 16- bis 19-jährige Frauen, die Schülerinnen der Oberstufe in weiterführenden und berufsbildenden Schulen oder Studentinnen sind, und die sich für die Schüler- oder Studierendengemeinschaft engagieren oder eine andere ehrenamtliche Tätigkeit ausüben und sich Gedanken um die Stellung der Frauen in ihrem Land und der Welt machen. Die Zontas möchten die jungen Frauen anspornen, sich auch in Zukunft im öffentlichen Leben, in der Politik und in gemeinnützigen Organisationen einzusetzen. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar. Unterlagen sind auf der Seite https://zonta-landau.de/node/11539 zu finden.