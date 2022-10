Der Lions- und der Zonta-Club Bad Bergzabern haben den Verkauf ihres traditionellen Adventskalenders gestartet. 2000 Stück sind erhältlich. Ein Kalender kostet fünf Euro. Verlost werden über Gewinnnummern 240 Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von 6000 Euro. Vorverkaufsstellen sind unter anderem die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und die Sparkasse Südpfalz in Bad Bergzabern sowie an allen Novembersamstagen der SBK-Markt in Bad Bergzabern (jeweils von 9 bis 18 Uhr). Der Erlös der Aktion wird in vollem Umfang gemeinnützigen Zwecken zugutekommen, teilen die beiden Service-Clubs mit.