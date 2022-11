24 Einsatzkräfte von Zoll, Ordnungsamt und Jobcenter haben am Mittwoch gemeinsam Kontrollen bei 28 Arbeitgebern im Landauer Innenstadtbereich, meist aus der Gastronomie- und der Friseurbranche, durchgeführt und dabei mehrere Vergehen entdeckt. Wie das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilt, lagen die Schwerpunkte dabei auf der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, dem Sozialleistungsbetrug sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 64 in den Betrieben angetroffene Arbeitnehmer seien zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt worden. In vier Unternehmen besteht der Verdacht der Schwarzarbeit, drei Arbeitnehmer werden des Sozialleistungsmissbrauchs verdächtigt, in drei Unternehmen gibt es den Verdacht der unerlaubten Beschäftigung von Ausländern. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland vorläufig festgenommen, da sie nicht über den erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten.

Zudem stellte das Ordnungsamt in zwei Unternehmen einen Verstoß gegen das Landesglücksspielgesetz fest, in einem Unternehmen wurde gegen das Verpackungsgesetz verstoßen, weil Flaschen ohne Pfand verkauft wurden. In vier Firmen fehlte ein technischer Betriebsleiter, was laut Handwerksordnung unzulässig ist, in vier Gaststätten fehlte der Jugendschutzaushang, in fünf Betrieben wurde das Nichtraucherschutzgesetz missachtet.