„Ab in die Manege“ hieß es am Samstag im Landauer Weihnachtscircus. Doch statt Tieren und Akrobaten versammelten sich Sportbegeisterte unter dem blauen Zirkuszelt auf dem neuen Messegelände. Nachdem der Zirkus bereits am 1. Januar seine Abschiedsvorstellung gegeben hat, schwangen sich jetzt zweimal 80 Fitnessfans auf ihre Standfahrräder, um je vier Stunden lang zu strampeln und ihre eigenen Grenzen auszutesten – sieben von ihnen sogar in beiden Runden. Nach dem Debüt im vergangenen Jahr fand die Cycling-Veranstaltung „Event in the tent“ nun zum zweiten Mal statt. Initiiert wurde sie von Michael Theobald, der auch den Kontakt zu Familie Bossert geknüpft hat, die hinter dem Weihnachtszirkus steht. Das Besondere dabei ist die Atmosphäre, denn durch die laute Musik und die große Gruppe werde das Radfahren zu einem ganz besonderen Gemeinschaftserlebnis, das alle anspornt, ihr Bestes zu geben, sagte Theobald. Am Nachmittag hatte der Zirkus auch zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Und am Abend startet die „Pharao Ü30/Ü40-Party“ im Zirkuszelt mit DJ Pharao.