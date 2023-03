Der reisende Mitmachzirkus Zapp-Zarap ist auf dem Herxheimer Festplatz aktiv. Ein dreiköpfiges Team unterstützte die komplette Schulwoche 28 Grundschullehrer, betreuende Eltern und etwa 450 Schüler. Gleich am Sonntag wurde mit 78 Eltern das Zirkuszelt aufgebaut, berichtet der Leiter der Herxheimer Grundschule Bernd Rieder. Die Helfer kamen in drei Schichten. „Es war eine Riesenleistung“, sagt Rieder. Nicht einfach sei das Einschlagen von Metallpflöcken in den Boden gewesen. Zirkusleiter Martin Pittasch sagt: „Es war schwierig mit dem Riffelboden.“ Aber nach etwa acht Stunden stand das Zirkuszelt. Es hat eine Fläche von fast 225 Quadratmetern und bietet bis zu 330 Sitzplätze. Die Kinder trainieren in Gruppen wie Fakir, Feuershow, Kugellauf oder Jonglage. Die Projektkosten belaufen sich auf etwa 20.000 Euro, berichtet der Lehrer und Veranstaltungsleiter Andreas Hammer. Die Refinanzierung läuft über Sponsoren und öffentliche Veranstaltungen. Diese fanden unter der Woche nachmittags und abends statt. Am Samstag, 11. März, dem Ende der Projektwoche, finden gleich drei Vorführungen in der Manege statt. Hier können Eltern und weitere Familienangehörige erleben, was in dieser relativ kurzen Zeit auf die Beine gestellt wurde.