Ein einwöchiges Zirkus-Projekt steht Grundschülern in Steinfeld bevor. Die Kinder werden nach Pfingsten statt regulärem Unterricht eine Woche im großen blau-roten Zirkuszelt auf dem Sportplatz erleben, teilt die Grundschule mit. Das Projekt steht unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern!“, die Unterrichtsziele sind Mut, Vertrauen und Teamgeist sowie die individuelle Entwicklung der Schüler, so die Schule. In verschiedenen Workshops sollen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ihre verborgenen Talente entdecken, heißt es in der Mitteilung weiter. Während ein Kind bei der Akrobatik lernt, sich blind auf seine Mitschüler zu verlassen, überwindet ein anderes bei der Clownerie oder Zauberei die Scheu vor dem großen Auftritt. Die Kinder könnten über sich hinauswachsen, wenn sie Verantwortung füreinander übernähmen. Das Projekt stärke das Selbstbewusstsein nachhaltig und schweiße die Schulgemeinschaft jahrgangsübergreifend zusammen, so die Organisatoren.

Prominente Unterstützung gibt es für dieses 10.000-Euro-Projekt durch Sponsoren aus der Region. Der Förderverein der Schule koordinierte das hierfür notwendige Sponsoring-Netzwerk, mit dem Ziel, die hohen Projektkosten möglichst komplett zu decken. Besonders stolz zeigt sich die die Schule, den ehemaligen Schüler und heutigen Nachbarn, Alt-Ministerpräsident Kurt Beck, als Schirmherrn an ihrer Seite zu haben. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, wird Beck in der Mitteilung zitiert. „Wenn Kinder lernen, dass sie gemeinsam Außergewöhnliches schaffen können, ist das die beste Schule für das Leben.“

Info

Die Vorstellungstermine im blau-roten Zirkuszelt auf dem Sportplatz: Freitag, 29. Mai, 17 Uhr: Große Premiere (Einlass ab 16.30 Uhr) – Samstag, 30. Mai, 11.30 Uhr: Vormittags-Vorstellung – Samstag, 30. Mai, 14 Uhr: Nachmittags-Vorstellung.