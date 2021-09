Nicht die Cinderella Dienstleistungsbetriebe GmbH mit Sitz in Rüsselsheim ist schuld daran, dass im Landauer Parkhotel derzeit nur 90 der 110 Zimmer belegt werden können. Wieder mal geht dieser Punkt auf das Konto von Corona.

Es ist zwar richtig, dass es Personalprobleme in der Hotel- und Gastronomiebranche gibt, aber Christian Patrick Meyer, Geschäftsführer der Cinderella Dienstleistungsbetriebe GmbH, verweist darauf, dass sein Betrieb, der seit Jahren im Parkhotel das Reinigungspersonal stellt, für das Landauer Haus ausreichend Kräfte abstellen kann.

Meyer bezieht sich in seiner Stellungnahme auf die Berichterstattung über die Eröffnung der „Villa am Park“ mit 32 neuen Zimmern in der Ausgabe vom 26. August. Darin hatte es irrtümlich geheißen, das Parkhotel könne nicht alle Zimmer belegen, weil der externe Dienstleister das nicht leisten könne. Ein Missverständnis der Redaktion, das wir zu entschuldigen bitten.

Kein Platz für alle

Hoteldirektor Oliver Hasert verwies auch am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ auf Corona als den Grund der Beeinträchtigung hin. Da die Corona-Landesverordnung ausreichend Abstände im Restaurant vorschreibe, könnten gar nicht alle Gäste Platz nehmen, wenn das Haus ausgelastet wäre.

Richtig ist, dass das Parkhotel eigene Leute im Service verloren hat, Kellner oder Küchenhelfer etwa. Hasert hatte bei der Eröffnung den Finger in die Wunde gelegt und auf die Personalprobleme der Branche hingewiesen.

Auch Cinderella-Geschäftsführer Meyer konstatiert: „Die Branche rund um die Hotels/Messebranche hat ein massives Rekrutierungsproblem, welches kein absehbares Ende hat.“