Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Ortsmitte von Hergersweiler einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter den Automaten zunächst auf und durchtrennten anschließend mit einem Schneidegerät den Riegel. Gestohlen wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.