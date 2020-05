In der Nacht auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim aufgebrochen. Laut Polizei wurde der Automat von der Wand eines Hauses gerissen. Nach dem Diebstahl des Inhalts haben ihn die Täter in einem nahe gelegenen Waldstück entsorgt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.