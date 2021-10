Die Polizei hat einen 21-Jährigen in der Landauer Industriestraße am Samstag gegen 21 Uhr ohne Führerschein am Steuer erwischt. Nichts Ungewöhnliches – außer, dass den jungen Mann völlig vermeidbar nun ein Strafverfahren erwartet. Natürlich, der Landauer hätte nicht fahren müssen – aber es wäre noch viel simpler gewesen. Die Polizei nennt in ihrer Mitteilungen einen Umstand „interessant“: Der Halter des Fahrzeugs, der in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, saß auf dem Beifahrersitz. Er habe während der Fahrt eine Zigarette rauchen wollen, deshalb wollte er nicht selbst fahren, erklärte er gegenüber den verdutzten Polizisten.