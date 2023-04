Das Umweltamt der Stadt Landau wird aus drei unterschiedlichen Vorschlägen der Stadtratsfraktionen eine Beschlussvorlage für den Stadtrat machen, wie Landau gut zwei Millionen aus dem Kommunale Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation verwenden wird. Wirklich umstritten war nur der Vorschlag der Pfeffer&Salz-Fraktion, die Zierkirschen auf dem Rathausplatz durch Bäume zu ersetzen, die mehr Schatten werfen. Diesen Prüfauftrag an die Verwaltung hält die CDU nach Angaben von Ralf Eggers für sinnlosen Aktionismus und sprach sich dagegen aus, ihn ernsthaft zu prüfen. Die Mehrheit des Rates zeigte sich großzügiger, auch wenn mehrere Sprecher betonten, ein Fällen oder Umsetzen komme für sie nicht infrage. Es könnten allenfalls dann größere Bäume gepflanzt werden, wenn Zierkirschen eingehen. Andrea Kleemann (P&S) betonte, das sei immer wieder der Fall, der Standort sei für diese Baumart ungünstig, die ansonsten durchaus 100 Jahre alt werden könne. Ihre Fraktion habe auch nie vorgehabt, „morgen die Zierkirschen platt zu machen“. Sie sagte, dass ihre Fraktion mit vielen Besuchern des Platzes gesprochen habe und räumte ein, dass „ein Drittel uns am liebsten vom Platz gejagt“ hätte. Es habe aber auch viel Zustimmung gegeben. Die Stadt müsse jetzt handeln und etwas für das Mikroklima tun, damit sich auch in 30 Jahren noch Menschen im Hochsommer in der Innenstadt aufhalten könnten.