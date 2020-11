Auf einem Feld zwischen Venningen und Freimersheim wurde ein Ziegenbock auf bislang unbekannte Art und Weise getötet. Wie die Polizei mitteilt, muss das Tier am Mittwoch oder Donnerstag getötet worden sein Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de melden.