Eine Zeugnisübergabe der Extraklasse erlebten 192 junge Gesellen aus der Südpfalz. Die Kreishandwerkerschaft hatte eine Party am und im Riesenrad auf dem Landauer Rathausplatz organisiert. Wegen der Corona-Hygienevorgaben konnten die Absolventen keine Begleitpersonen mitbringen, und sie wurden in drei Etappen zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingeladen. Je vier Personen saßen in einer Gondel, drehten zwei Runden und erhielten dann die Zeugnismappen aus der Hand von Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, und Klaus Seiferlein, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße. Zur Belohnung gab es zwei weitere Runden. Seiferlein sprach am Tag danach von einer permanenten Gratwanderung zwischen Hygieneregeln einerseits und der Absicht, ein besonderes Event zu bieten, andererseits. Die Veranstaltung sei sehr gelungen gewesen, großzügig, mit Abstand und doch mit der Stimmung einer Gartenparty. Insgesamt haben 375 junge Leute ihre Gesellenprüfung bestanden.