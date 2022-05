Wegen einer Zeugin hat ein Dieb seinen Einbruchsversuch im Bereich der Landauer Haydnstraße am Dienstag gegen 4 Uhr abgebrochen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete die Landauerin einen Mann, der die Autotür eines fremden Fahrzeugs öffnete und sich hinein beugte. Als der Täter die Frau bemerkte, flüchtete er. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Mann trug eine dunkle Jogginghose und ein weißes T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.