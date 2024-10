Aufmerksame Zeugen haben dazu beigetragen, dass der Fall einer Unfallflucht schnell geklärt werden konnte. Sie hatten beobachtet, wie ein Autofahrer am Montag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Richard-Flick-Straße in Herxheim einen anderen Wagen beschädigt hatte, seine Fahrt aber fortsetzte. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Diese beziffert den Schaden auf 500 Euro.