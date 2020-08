Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat bei einer Kollision mit einem Ampelmast am Mittwoch zwischen 7.30 und 8 Uhr an der Kreuzung Maximilian- und Bahnhofstraße rund 8000 Euro Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Wegen einer Baustelle musste er rangieren und stieß beim Rückwärtsfahren gegen die Ampel. Danach fuhr er einfach davon. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer geben können, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.