Unbekannte haben in Bad Bergzabern in dieser Woche zwei Einbrüche verübt. Laut Polizei brachen die Täter in der Nacht von Dienstag, 10. März, auf Mittwoch, 11. März, gewaltsam in einen Friseursalon in der Kurtalstraße ein. Bei einem weiteren Einbruch zwischen Dienstag, 10. März, und Donnerstag, 12. März, verschafften sich die Täter Zugang zu einer Stoffhandlung in der Marktstraße. Sie stahlen Wertgegenstände im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de.