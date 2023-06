Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gartenhäuser in der Schrebergartensiedlung „Am Roten Berg“ in Insheim und in die Anlage an der Marienkapelle in Hayna eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der entsprechenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch weitere Geschädigte können sich melden. Hinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870.